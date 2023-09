Tutvumine erinevate inimestega on suurepärane viis õppida tundma oma piire ja mis sulle kaaslase juures meeldib. Ehkki paljud mehed on kõige ägedamad inimesed üldse, on kahjuks mõned tüübid, kellest tasub kauge kaarega eemale hoida. Seda sel lihtsal põhjusel: nad teevad sulle haiget ja siis liiguvad oma eluga edasi nii et naksub, sellal kui sina pead end miljonist killust ükshaaval kokku korjama. Nad pole seda väärt!