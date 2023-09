Ametivõimude käsutuses oleva info põhjal ületas mees koos tütrega samal päeval paadiga Leedu ja Venemaa riigipiiri tähistava Skirvytė jõe. Leedu kohus andis tagaselja välja vahistamismääruse, kahtlustades meest ebaseaduslikus piiriületuses ning lapse röövimises. Venemaa keeldus isa ja last välja andmast, öeldes, et neil on nii Venemaa kui Leedu passid.