HÜVA NÕU ⟩ Naine avaldas alahinnatud nipi, mis aitas tal üle 20 kilo alla võtta

«Muutsin kõike oma igapäevases rutiinis, sest just väikesed asjad on need, mis muudavad midagi. Ma ärkan varem, joon rohkem vett, olen tähelepanelikum ja teadlikum oma toitumisharjumuste suhtes.» Põhja-Iirimaalt pärit, kuid Londonis elav O'Callaghan on suutnud pärast oma elustiili muutmist kaotada 22 kilo. Ta käib regulaarselt jõusaalis, kuid ei väsi rõhutamast lihtsa jalutuskäigu tähtsust. O'Callaghan julgustab oma sotsiaalmeedia jälgijaid, et nad liiguksid rohkem ja käiksid iga päev jalutamas.