LÕHESPERMA JA KOLLAGEEN ⟩ Äärmuslikud viisid, kuidas Jennifer Aniston nooruslikkust säilitab

Jennifer Aniston avaldas, et on proovinud midagi päris metsikut nahahoolduses: lõhespermat. Ta möönis, et pole kindel, kas ravi mõjus. Nahaarst dr Joshua Zeichner aga tõdes, et lõhesperma tõepoolest niisutab ja parandab nahka – seda tänu lõhespermas olevale aminohapperikkale DNA-le.

Aniston avaldas ka, et teeb igal nädalal peptiidisüste. Ta on kindel, et peptiidid on vananemisvastaste lahenduste tulevik. Kuigi Aniston on praegu 50ndates, on tal ikka veel päris muljetavaldav lihasmass ja peptiidisüstid võivad olla selles aidanud. Peptiidid suurendavad lihasmassi, aitavad kaotada rasva ja parandada vastupidavust, et saaks treeningutest maksimaalselt kasu.