KANGELANE ⟩ Möödakäija päästis viiendalt korruselt alla kukkunud lapse: lisakilod olid abiks

Algul üritas Aguzzi veenda 3-aastast tüdrukut rõdule tagasi ronima, kuid sai kiiresti aru, et ta ei kuulnud teda. Siis otsustas ta seista rõdu alla, et päästa lapse elu, kui ta alla pudeneb. «Kui nägin teda kukkumas, sulgesin silmad ja lootsin, et kõik läheb kõige paremini. Päästsin ta löögist vastu maapinda ja me mõlemad kukkusime maha,» rääkis ta CNN-ile.