Eneserahuldamine on seksuaalelu sama normaalne osa kui orgasm või eelmäng. Tuletage endale meelde, et seda ei pea harrastama üldse üksi olles ja kallimast kaugel.

Teadlased on avastanud, et vastastikune masturbeerimine aitab suurendada seksuaalset rahulolu – see tähendab, et see võib olla säriseva seksuaalelu üllatavalt lihtne saladus. Unustage seikluslikud uued positsioonid või tormakad rollimängud: partneri juuresolekul enesega tegelemine näib soodustavat tegelikku armumist.