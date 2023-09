1998. aasta 24. märtsi varahommikul nägi isa Ron Bradley oma kehalise kasvatuse õpetajana töötavat sportlikku ja hea tervisega tütart, Amy Lynn Bradleyt, pere kajuti rõdul tugitoolis magamas. See oli viimane kord, kui keegi pereliikmetest Amyt elusana nägi.

Pool tundi hiljem, umbes kell 6 hommikul, oli tool tühi ja Amy kadunud. Naise kingad olid rõdule jäänud, kuid sigaretipakk ja välgumihkel olid kaasa võetud. Sel hetkel tundis Ron kohe, et midagi on valesti. Amy ei olnud seda tüüpi inimene, kes oleks läinud kuskile ilma, et kellelegi ei ütleks. «Kui ta oleks läinud kuskile pikemaks ajaks, kui 15 minutit, oleks ta meile kirja jätnud.»