Eesti emad nimetasid tooted, mis põhjustavad lastel löövet ja ärritust

Uued suunad mähkmete valikus

Viimasel ajal on võidukäiku teinud ka korduvkasutatavad mähkmed, mille puhul on nii mähe ise kui selle vedelikkuimav osa pestavad ning taaskasutatavad. Üsna hiljuti tuli turule Libero Touch Hybrid korduvmähe, kuid korduvkasutatavate mähkmete valik on üsna suureks kasvanud. Turul on ka Eesti oma tegijaid, näiteks Hipsik.

«Mina võtsin pikalt hoogu, et korduvkasutatavaid mähkmeid proovida, kuid see tuhin läks üsna ruttu mööda,» sõnas Stina. «Küll kasutasime me hiljem potitreeningumähkmeid, mis pole nii imavad, kuid neidki saab pesta ja mitmeid kordi kasutada.»

Niisked salvrätid teevad elu lihtsamaks

Kuigi beebide nahk on õrn ning võimaluse korral soovitavad ämmaemandad ja lastearstid kasutada naha pesemiseks puhast vett, siis liikuva elustiili korral on suureks abimeheks niisked salvrätid.

«Mina pean tunnistama, et kasutasin peamiselt niiskeid salvakaid, sest see oli lihtsalt mugavam. Beebieas oli muude asjade pärast rohkem muretsemist. Samas saan öelda, et kui mähkmete puhul probleeme lapse nahaga polnud, siis osad niisked salvrätid tekitasid küll kohe nahal punetust ja punnikesi,» ütles Stina. «Saime kasutada ainult kallimaid ja ökoloogilisemaid brände nagu Naif või Neutral.»