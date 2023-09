ÜKSILDUSELE ROHTU ⟩ Suhteekspert andis nõu meestele, kellega naised vaid sõprust soovivad

Nolani poole pöördus 24-aastane noormees, kes muretses, et pole mitu aastat endale sõbrannat leidnud. Ta tunnistas, et iga kord, kui talle keegi meeldis, sattus ta enne romantilisi lähenemiskatseid sõbratsooni. Lisaks on tal enda sõnul raske uusi sõpru leida, sest ta ei joo ja käib harva klubides. «Ma ei ole ka juhusuhete fänn. Olen üsna romantiline ja mulle meeldib kellegagi pikemalt deitida ja tuttavaks saada. Võib-olla on see vanamoodne, aga selline ma olen,» ütles mures mees. Ta lisas, et sõbrannad nimetavad teda atraktiivseks, kuid liiga heaks, samas kui tüdrukuid tõmbavad väidetavalt «pahad poisid». Ta küsis Nolanilt nõu, kuidas nüüd endale sõbranna leida, kuna kardab üksi vananeda.