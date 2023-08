EI IIAL ENAM ⟩ Charlize Theron avaldab 20 aasta taguse iluapsu, millest ta siiani taastub

48-aastane Oscari võitnud näitleja Charlize Theron on olnud oma läbi aja nagu kaunis kameeleon, kes on teinud koostööd paljude moe- ja kosmeetikabrändidega. Trenditooja ja suunanäitajana oli tal palju järgijaid, kes tema välimust järele püüdsid aimata ja sellest šnitti võtta.

1990ndatel moes olnud niitpeenikesed kulmud ei läinud ka Theronist mööda. Kuigi kulmud ajapikku taastusid, kahetseb ta tehtut tänaseni. Kuigi kaks aastakümmet on möödas, naljatles näitlejanna ajakirjale InStyle: «Ma taastun sellest perioodist ja kulmutrendist ikka veel.»

Kuigi Theron ei kavatse seda trendi seekord uuesti proovida, ütleb ta, et on omaks võtnud ja aktsepteerinud kõiki oma välimusega eksperimenteerimisi läbi aja.

«Minu nägu muutub ja vananeb ja see meeldib mulle,» ütles ta hiljutises intervjuus Allure'ile . «Kuid inimesed arvavad, et ma tegin näolõikusel käinud. Jama, ma lihtsalt vananen, see ei ole ebaõnnestunud iluoperatsioon. Nii lihtsalt elu käibki,» võttis Theron teema kokku.