TANTSI KAASA ⟩ Eesti pere tegi Koit Toome hittloost muusikavideo

Tallinnas, Meriväljal elaval perekond Krassil tuli ühel eelmise suve augustikuu päeval idee teha midagi uut ja põnevat, mis oleks lõbus tegevus tervele perele ja kuhu oleks kaasatud ka naabrilapsed.

TikTokist nähtud video peale, kus üks Ameerika perekond tegi The Queeni aegumatust hitist «Dont Stop Me Now» one-take (eesti keeles üks võte) stiilis muusikavideo, tuli peretütar Christin ideele: «Aga miks meie ei võiks sama teha!». Kiirelt tuli ka lauluvalik: «Ei ole paremat suvehitti kui «Rannamaja». Kõik olid loo valikuga samuti kohe nõus,» tõi ta välja.

Christini sõnul ei olnud koduse muusikavideo ettevalmistamisega erilisi raskusi. «Kõik me olime nagunii juba lõbusas tujus, mis siis asi üks vahva videoklipp otsa teha!».

«Jagasime lauluosad ja paiknemised üksteise vahel ära, kuid kõik muu tuli spontaanselt filmimise käigus,» lisab ta. «Kõige keerulisemaks osutus võib-olla ühe võttega filmimine, see tähendab, et me ei jätnud teadlikult pause sisse, vaid kaamera töötas kogu aeg ning kõik, mis toimus, saigi ühe võttega purki. See tegi selle põnevaks.»

Christini videot on Instagramis vaadatud tänaseks juba ligi 7000 korda ning lõbusa video alla on jäetud kümneid kommentaare.

Perekond Krass on silma jäänud ka muude projektide ja ürituste korraldamisel. Oma kodukandis Meriväljal on nad paljudele tuntud kui kogukonnaelu edendajatena. Nende vanavanaema järgi nime saanud itaaliapärane Armilda kohvik avab igal suvel erinevate sündmuste raames oma aiavärva. Juba kaheksandat korda sai neil äsja kodukohvikutepäev peetud ning nüüd, juba sel laupäeval (02.09) on tulemas suvelõpu aiakontsert Koit Toomega. Varasemalt on nende aias esinenud veel Uku Suviste ja Ott Lepland.