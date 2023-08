VIDEO ⟩ Ilus soeng pikkade juustega koolitüdrukutele

Algaval kooliaastal on emad alati mures, kuidas sättida lapse juukseid nii, et need näeksid ilusad välja ja ei segaks kirjutamist. Alt videost leiad soengu, mis lahendab selle probleemi: see sobib nii väikestele tüdrukutele, keskkooliõpilastele, aga miks mitte ka sulle endale, kui sul on pikad juuksed.