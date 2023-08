Lollikindel viis, kuidas reisil tahtmatut kaalutõusu vältida

Iga päev võõrkeelsest menüüst toite tellides on kaalutõus kerge tulema, sest restoranitoidud on sageli kalorirohked ja mitte kuigi väherasvased. Figuuri säilitamiseks puhkusel olles tasub valida hotellituba pisikese kööginurgaga, kus on võimalik lihtsamaid eineid ise valmistada. Selleks on vaja külastada vaid kohalikke toidupoode ja osta turult värskeid puu- ja köögivilju.

Pikematel autosõitudel tehakse enamasti mõned peatused, et haarata kiirtoidurestoranidest vahepalasid. Selle asemel tasuks võtta kaasa tervislikud snäkid ja eined, et tühje kaloreid vältida. Kaasa võib võtta näiteks madala kalorsusega küpsiseid, puuvilju ja mullivett.

Soojamaareisidel käies pole midagi paremat kui juua rannaliival üks jääkülm kokteil või karastusjook, kuid need maitsvad joogid ei mõju kuigi hästi kaalunumbrile. Nii mahlades, karastusjookides kui ka alkohoolsetes kokteilides on hulganisti tühje ja ebatarvilikke kaloreid, mille asemel saaks tarbida mõne korraliku eine. See ei tähenda muidugi, et külmasid jooke peaks vältima, vaid lihtsalt jooma vahepeal ka vett, et vähendada sissejoodavate kalorite hulka.