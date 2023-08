Üks klaas seda jooki päevas tõstab raua taset 2 korda kiiremini kui tabletid

Rauapuudus organismis mitte ainult ei halvenda meie enesetunnet, vaid mõjutab ka välimust. Just selle olulise elemendi puudumise tõttu veres langevad meie juuksed sageli välja, küüned murduvad ja nahk kestendab.

Kui oled lasknud oma verd testida ja avastanud, et sul on kalduvus aneemiale, saad kallite ravimite asemel soovi korral ka loodusravi kasutada. Sama ülesandega saab suurepäraselt hakkama taskukohane petersellimahl, mis võib mõnel juhul isegi kaks korda tõhusama ravitulemuse anda.

Selleks et veenduda, kas petersellimahl tõesti mingeid tulemusi annab, tuleks sul teatud aja tagant arsti juures vereproove andmas käia. Kui selgub, et tulemused on kasinad, jätka arsti soovitatud ravimitega.