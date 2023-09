Sõna «tselluliit» ilmus rahva sekka 1973. aastal tänu New Yorgi ilusalongi omanikule Nicole Ronsardile. Ta oli üks naine, kes kuulutas oma raamatus «apelsinikoore» ohtlikuks ja hakkas aktiivselt nõustama kõiki naisi, et nad oma reitel olevast tselluliidist vabaneksid.

Nicole väitis, et tselluliit tekib tänu sellele, et naha alla koguneb geelitaoline aine, mis on toidu seedimisest järele jäänud «mürgine jääk». Seda kuuldes arstid ainult naersid ja nimetasid Ronsardi teooria naeruväärseks, sest ükski fakt seda ei toetanud.