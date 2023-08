EKSPERT AVALDAB ⟩ Sel põhjusel ei tohiks veeta duši all kauem kui 15 minutit

Ameerika dermatoloogi Brandon Mitchelli sõnul peseb enamik inimesi liiga sageli ja kaua. Tihti pikalt duši all käies koorub nahalt maha õlikiht, mis nahka kaitseb. Selle tulemusena võivad tekkida kergemini nahaärritus ja erinevad kahjustused, mis muudavad keha bakteritele vastuvõtlikumaks. Teadlased soovitavad piirduda kuni 15-minutilise duši all käiguga, et naha loomulikud kaitsemehhanismid säiliksid.

Ekspert Anna Chacon sõnas meediaväljaandele Eat This, et käies duši all kauem kui veerand tundi suureneb nahainfektsioonide risk. Tema sõnul on optimaalne aeg pesemas käia viis kuni 15 minutit. «See on täpselt paras aeg, et kanda juustesse šampooni ja palsamit, juukseid korralikult loputada ning end dušigeeliga pesta,» lisas Chacon. Samuti mainis naine, et kui käed lähevad krobeliseks, on hea idee duši alt välja tulla.