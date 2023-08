See sümptom menstruatsiooni ajal viitab vähile

Tavaliselt me ​​menstruatsiooni ajal üldise enesetunde halvenemise korral häirekella ei löö, sest ebamugavustunne ja valu on sel perioodil täiesti loomulikud. On normaalne, kui see kõik mõne päeva jooksul möödub. Kuid kui menstruatsioon on algusest lõpuni tõeliselt vererohke, tuleks olla ettevaatlik.