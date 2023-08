USKUMATU ⟩ 96 lapse isa reisib üle maailma, et kõikide oma lastega kohtuda

Reisil kogetu on Dylani jaoks olnud üsna kummaline, sest teda on nimetatud pigem doonoriks kui laste bioloogiliseks isaks. Ta ütles, et tal on olnud väga raske oma lastele olukorda selgitada ning neile öelda, et ta pole nende isa. Mõned vanemad on olnud ka pisut ettevaatlikud ja ei soovi bioloogilist isa lapsele tutvustada, sest see rikub pere dünaamikat. Dylanit see aga ei heiduta ning ta soovib siiski kohtuda kõikide lastega, kelle vanemad seda lubavad.