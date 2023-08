KAS TEAD VASTUST? ⟩ Lugeja küsib: kas 1. septembril võib töölt ära küsida, et lapse aktusele minna?

Vastab tööinspektsiooni nõustamisjurist Jaana Vaus Madureira Silva:

Kahtlemata on esimene koolipäev kogu perele oluline sündmus, seda eriti, kui laps läheb esimest korda kooli ning kõik on uus ja tundmatu. Sellisel juhul on vanemate kohalolek lapsele suureks toeks. Iga kooliaasta alguses küsitakse, kas lapse esimese koolipäeva puhul on õigus saada töölt vaba päeva. Mõnel juhul võimaldavad tööandjad ettevõtte pakutava hüvena tasustatud vaba päeva lapse esimese koolipäeva puhul. Juhul, kui töötaja töötab graafiku alusel ja ettevõtte töökorraldus lubab soovipäevade võimaldamist, on alati võimalik tööandjale varakult esitada vaba päeva soov.

Kuid mis saab, kui selleks puhuks vaba päeva ette nähtud ei ole ja tööandja seda ei anna? Kuigi seadusandja on lapsevanematele andnud õigusi, mida teistel töötajatel ei ole, siis eraldi vabu päevi just nimelt lapse esimese koolipäeva puhul seadusega ette nähtud ei ole. See ei tähenda aga, et lapsevanemal ei oleks võimalik esimesest koolipäevast osa võtta.

Juhul, kui esimene koolipäev on töötaja tööpäeval, on tal võimalik selleks päevaks planeerida endale lapsepuhkus. Kokku on kummalgi vanemal isiklikuks kasutamiseks 10 tööpäeva tasustatud lapsepuhkust iga lapse kohta kuni lapse 14-aastaseks saamiseni. Seega, mida rohkem lapsi, seda rohkem ka tasustatud lapsepuhkust. Korraga saab ühes kalendriaastas kasutada siiski maksimaalselt 30 kalendripäeva taustatud lapsepuhkust. Puudega lapse emale või isale on täiendavalt ette nähtud üks tööpäev kuus ehk 12 tööpäeva aastas tasustatud lapsepuhkust kuni lapse 18-aastaseks saamiseni.

Kui tasustatud lapsepuhkuse päevad on kasutatud või planeeritud muudeks juhtudeks, on mõlema vanema kasutuses ka 10 tööpäeva tasustamata lapsepuhkust, mida antakse igal kalendriaastal lapsevanematele, kes kasvatavad kuni 14-aastast last või kuni 18-aastast puudega last. Samas ei ole keelatud ka muude puhkuseliikide kasutamine, näiteks leppida kokku põhi- või tasustamata puhkuse kasutamises.