NAINE KÜSIB ⟩ «Kas tasub jääda abikaasa kõrvale, kelle jaoks ma olen teine valik?»

Kuuldes, et mees soovib suhet hoopis kellegi teisega, lootis naine mitu kuud iga päev, et tema abikaasa märkaks kodust lahkudes oma naise väärtust, ning mõistaks, millest ta ilma jäänud on. Nähes ukselävel kodust põgenenud abikaasat, tundis naine kirjeldamatut rõõmu, kuid see luhtus kiirelt, sest ta sai teada, et mees ei saabunud koju vabast tahtest. Selgus, et naine, kelle tõttu mees enda abikaasa maha jättis, jättis omakorda tema maha, sest nende näiliselt tugev seksuaalne klapp kahanes kiirelt.

Selleks ajaks oli mees olnud peaaegu aasta suhtes enda kolleegiga. «Kuude möödudes hakkasin leppima, et ta on edasi liikunud ja mu lootus hakkas kustuma, kuid ühel päeval seisis ta jälle minu ukse taga,» avaldas naine. Mees tunnistas oma viga ja lubas edaspidi parem abikaasa olla, kuid naine kahtlustas, et midagi on valesti. Ta võttis ühendust naisega, kelle tõttu mees ta maha jättis, ning uuris temalt lähemalt olukorra kohta. Lootes kuulda, et mehele tuli mõistus pähe, teatas teine naine hoopis, et tema tegi ettepaneku sõpradena jätkata. Murelik naine soovib nüüd teada, kuidas minna edasi, teades, et ta on enda abikaasa teine valik.