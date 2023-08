Huvitavad faktid, mida sotsiaalmeedia profiilipilt su kohta ütleb

Vihjed sinu elustiili kohta

Mõnikord näitavad profiilipildid inimesi küljest, millisena nad ei soovi, et neid nähakse. Sageli avaldavad fotod ühismeedias detaile näiteks inimese eluviisi kohta: kas ta on sportlik, seiklushimuline või armastab hoopis glamuuri ja pidutsemist. Näiteks kui taustafoto on tehtud kiirtoidurestoranis, võivad jälgijad arvata, et pildi postitajale meeldib süüa rämpstoitu. Dressides või spordiriietes pildid jätavad see-eest mulje, et armastad sportlikke tegevusi ja liikumist. Tasub läbi mõelda, kas su profiilipilt loob sinust avalikkusele kuvandi, mida endale soovid.

Sinu hobid ja huvid

Kui inimesel on mõni huvi või hobi, mille suhtes ta eriti kirglik on, kiputakse seda ka enda sotsiaalmeediakontodel näitama. Inimesed, kes ei soovi endast pilti profiilipildiks lisada, lisavad avafotoks enamasti midagi endale tähendusrikast. Populaarsemad valikud on teiste hulgas fotod lemmikloomadest, mis näitavad, et tegu on suure tõenäosusega loomaarmastajaga, või aiataimedest, mis annavad aimdust sellest, et pildi postitaja imetleb loodust ja huvitub botaanikast.

Kui enesekindel sa oled