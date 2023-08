Pottide ja pannide juurest pesumodelliks

Võõrustamisest ja kaunist kodust lugupidavate jaoks on Martha Stewarti kokaraamatud ja elustiiliajakirjad asendamatud abilised. Hea ärivaistuga daam on alati osanud ennast nähtavaks teha ning iseenesestmõistetavalt on ta viimasel ajal oma tarkusi veebis jaganud. Oma Instagrami kontol jagab ta pohlapirukate ja sparglisupi retseptide vahele selfisid, mis on tema jälgijaid jahmatama pannud – ka kõikide imefiltrite abil ei saa üks kaheksakümnendates eluaastates naine nii hea välja näha.