See, kui pikalt sa duši all liguned, paljastab su kohta ühe olulise asja

Mida pikem ja kuumem on sinu dušš, seda tõenäolisemalt tunned end üksildasena. Chicago ülikooli psühholoogiaosakond defineerib üksildust kui «stressi, mis tuleneb ideaalsete ja reaalsete sotsiaalsete suhete vahest». Sisuliselt tunnevad inimesed end üksildasena, kui nad on pettunud oma sotsiaalsetes suhetes, sest need ei anna neile soovitud kuuluvustunnet.

National Library of Medecine'is avaldatud uuringus leiti, et sotsiaalse soojuse või külma tunnet saab jäljendada füüsilise temperatuuriga. Kuum dušš võib tekitada sarnase tunde nagu kallistus. Sellest järeldub, et inimesed, kes hüppavad kiiresti duši alt läbi, on sageli õnnelikumad. Kuigi eks see oleneb olukorrast: kui sa oled selline inimene, kes peseb pead ja räägib samal ajal valjuhääldi peal oleva telefoniga, oleks vaja ehk elutempot pisut aeglustada, kirjutab OhMyMag.