SUUR STRESS ⟩ Eestlanna põrutab: «Ma ei ole halb ema, kui kooliasjade jaoks säästmine ei õnnestu»

Postimees Naise lugejal Kärdil, kes on kahe lapse ema, sai mõõt täis, kui ta arutas trennis teiste naistega kooliminekuga kaasnevaid kulusid. «Ma sain hurjutada nagu pahandust teinud koer, sest julgesin öelda, et kooliasjad on kallid ja seletasin, miks ma neid näiteks maikuus ei osta. Mind nimetati pehmelt öeldes viletsaks majandajaks, kes peaks rohkem ette mõtlema, laste kooliminek ei tule ju ootamatult.»