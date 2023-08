Mana see pilt endale silme ette – oled just riisi keetnud ja kastrulis on alles jäänud valge hägune vedelik. Ilmselt on esmane instinkt see valamust alla kupatada, kuid nii võib tegelikult mitmest hüvest ilma jääda. Riisivee fännid usuvad, et see paneb juuksed kasvama, tugevdab juuksejuuri, lisab sära ja isegi tervendab kahjustatud juukseid.