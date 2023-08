Psühholoogid soovitavad: lihtne nipp, mis tugevdab paarisuhet

Tavaliselt algab see umbes kaheaastaselt ja see peegeldab lapse arengut pealtvaatajast tähelepanelikuks, koostööaltiks sotsiaalseks olendiks. Paralleelne mängimine jätkub, ehkki küll teisel kujul, ka täiskasvanuna. Tõeliselt hästi tunneme me end inimestega, kellega ei peagi midagi erilist ette võtma, et tore oleks.