PALJA PEO GALERII ⟩ Milline pesu on kõige seksikam?

Kriss teab, et tänapäevalgi käib aktiivne enda muutmine mingite ilustandardite järgi, kuid eluterve maailmavaatega moedisainer leiab, et see on halvim, mida naine endale teha saab. Oled erinev? Tähista seda! Kanna oma keha uhkuse ja austusega. Eristumine on iga naise trump, kui ta vaid julgeb selle välja käia.

Vaevalt veel leidub kusagil mõni ebateadlik naine, kes pesu puhtalt tarbeesemeks peab. Selle tähendus on sootuks teine. Mida annab kandjale ilus pesu? «Oh, nii palju,» hüüatab Kriss Soonik. «Kuna see on esimene kiht meie keha küljes, siis lihtsalt see tõstab sinu enesehinnangut, sinu tuju igal päeval. Ei ole nii, et ilusat pesu peab ainult tähtpäevadel kandma. Kanna seda iga päev!»

Kriss Sooniku brändi 15. juubel. Pesus on väga hea pinksi mängida! Foto: Konstantin Sednev

Aiapidu ahvatlevas pesus

Kriss Sooniku sünnipäevapidu ja uue kollektsiooni esitlus toimus meeleoluka aiapeo vormis. Pesus kaunitarid kastsid lilli, mängisid pinksi ja hüppasid batuudil. Nii palju siirast säravat rõõmu, peibutavat läbipaistvust, ulakaid detaile ja värskeid sügisesi värve. Miks mitte proovida vahelduseks sienna punast ja ookerkollast, eriti veel vembuka leopardimustriga kirjatuna?

Kui etendust vaadates on selgelt näha, et modellidel on neis rõivastes väga mõnus olla, tekkib imekerge tunne – tahaks ka! Kes siis ei tahaks mõnda uut uljast disaini endagi keha kallistama?

Kriss Sooniku brändi 15. juubel. Pane tähele - sügise uued värvitoonid! Foto: Konstantin Sednev