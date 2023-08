Miks on üldse vaja pesu? See on naise enesekindluse suurendamise vahend. Just kaunis ja mugav pesu on naise salatrump, mis aitab tunda end tugevana, seksikana ja oma kehas õnnelikuna. Aga mis on seksikas ja mis ei ole? Uurisime seda selle sügise kõige seksikamal peol – Kriss Sooniku pesukaubamärgi 15. sünnipäeval, mis toimus Paavli Kultuurivabriku aias.