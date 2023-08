Kõige salakavalam põhjus, miks me paksuks lähme – kahel naisel viiest on see diagnoos

Kas sul tekivad väsimushood, isegi kui sa pole midagi rasket teinud? Kas sul läheb silme eest mustaks ja tekib pearinglus, kui sa toolilt tõused? Need nähud viitavad sageli rauavaegusaneemiale, mille sümptomiteks on lisaks kahvatus, õhupuudus, valulik menstruatsioon ja naha kuivus.

WHO statistika kohaselt kannatab kuni 40 protsenti naistest kogu maailmas aneemia all. Paljud ei ole isegi teadlikud rauapuudusest kehas, mistõttu kannatavad nad kogu elu ebameeldivaid sümptomeid. Kuigi see teekond on raske, saab olukorda siiski parandada!