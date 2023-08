Võhivõõra rumal nali jättis noore naise ööklubis ihualasti

Kohe selgitas ta ka oma aluspesu puudumist. «Inimesed ei saa sellest kohast aru, et miks mul pesu ei olnud. Aga teate, ma olin 18 ja heas vormis, ma ei vajanud mingit pesu ja seega lihtsalt ei viitsinud seda kanda,» rääkis ta lahti palju uuritud teema.

«Ma ei saanud vetsukabiinist lahkuda, sest mul polnud midagi seljas. Mu sõbrad ei otsinud mind, sest arvasid, et ajan kellegagi juttu, polnud ju põhjust midagi halba arvata.»

Kuid õnneks nägi juhuslik inimene veidrat vargust ja aitas tal vabatahtlikult pükstükki tagasi saada. Kelsey ütles: «Ta võttis oma ülesandeks mind hädast välja aidata, olen selle eest ülitänulik. Ta oli ära umbes pool tundi, aga naastes olid tal mu riided kaasas. Imelikul kombel oli need võtnud üks keskealine naine, kes oli selle suitsunurka viinud.»

Kelsey kahjuks ei tea milline näeb varas, aga ei teadnud ka milline on tema abistaja, sest see lahke hing läks ära enne, kui tüdruk riidesse sai ja ukse avas. Kelsey suutis veel samal ööl pidugi nautida ning edasisse ellu võttis endaga kaasa otsuse, et mitte iial ei võta ta enam sellises kohas riideid seljast.