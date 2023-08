Kas see on normaalne, et rinnanibudel kasvavad karvad?

Dr Alyssa Dweck selgitab: «Nibul on väikesed näärmed, mida nimetatakse Montgomery näärmeteks, ja need eritavad ainet, mis hoiab naha elastsena, et naistel oleksid imetamiseks terved nibud.» Neis näärmetes moodustuvad mõnikord ka väiksed karvad ja see on igati okei.