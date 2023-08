VAATA LÄHEMALT ⟩ See pealtnäha süütu foto peidab endas kohutavat saladust

Ema hoiab helluse ja armastusega oma poega, poseerides rannas fotograafile. Mis sellel 1950. aasta paiku tehtud fotol viga on? Nimelt on ema süles laps nimega Ted Bundy , kellest kasvas üks maailma hullemaid sarimõrvareid.

Ted Bundy sündis 24. novembril 1946 üksikemade keskuses Burlingtonis, Vermontis. Tema ema Eleanor Louise Cowell oli siis 22-aastane. Ted ise ei kutsunud aga kunagi teda oma emaks. Poiss kasvab üles uskudes, et tema ema on tema vanem õde ja vanavanemad on tema vanemad. Küsimus, kes oli tulevase tapja isa, jääb lahtiseks. Kuulujutud tema isast ulatusid õhuväe veteranist meremeheni, aga räägiti ka, et Tedi vanaisa vägistas tema ema ning laps oli verepilastuse vili.