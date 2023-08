Oma õe last rinnaga toitnud naisele kutsuti ootamatul põhjusel politsei

Redditi foorumis algatas põletava teema 22-aastane ameeriklanna kasutajanimega Economy-Writing-332 ja kirjeldas, et temal ja ta 27-aastasel õel on peaaegu ühevanused lapsed. Nende pojad said hiljuti kolme- ja viienädalaseks. Postituse autor vajas pärast sünnitust väikest operatsiooni ning kuna lapse isa temaga koos ei ela, palus ta õel ja õemehel kolm päeva tema kodus elada ja pisipoega hoida.

Teemaalgataja lisas, et tema last rinnaga ei toida, kuid tema õde imetab. Kui ta lubati haiglast kodusele ravile, avastas ta nördimusega, et õde on imiku rinnapiimaasendaja ära visanud, nimetades seda ebavajalikuks prügiks, ja toidab tema last oma rinnapiimaga. Teemaalgataja sõnul polnudki probleemiks imiku rinnaga toitmine, vaid rumalus, et piimasegu prügikasti lendas. Õde lohutas, et plaanib oma rinnapiima välja pumbata ja tema pojale edasi anda, kuid see tüli ei lõpetanud.