GALERII ⟩ Drag queen'id tulid kokku ja tegid oma iluga kõigile silmad ette

Drag brunch on maailmas tuntud päevase ürituse formaat, kus publik saab tellida toitu ja jooke ning samal ajal nautida drag-esinejate etteasteid. Lisaks lip sync etteastetele toimusid üritusel publikut kaasavad mängud ja võistlused.

Vilita ja Nordika on ühed kuulsamad drag queen’id Eestis. Artistid on üles astunud nii Eesti kui ka välismaa lavadel ning külastanud mitmeid tele- ja raadiosaateid. Drag queen’id on meelelahutusartistid, kes kehastuvad liialdatud tunnustega vastassoo esindajateks.