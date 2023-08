Reegel, mida briti kuningapere peab päikeseprille kandes järgima

Kuninglikul perekonnal on pikk nimekiri reeglitest, mida nad järgima peavad. Kuigi mõned usuvad, et need on pigem tavalised viisakused kui kivisse raiutud ranged eeskirjad, on olnud aegu, mil reeglite rikkumisele reageeriti suure draamaga. On selge, et mõnikord ei suuda perekond isegi nende piirangutega sammu pidada, rääkimata siis veel ametlikest külalistest.