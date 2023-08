38-aastane Kayla Lavende on kilpnäärmehaiguse ja kroonilise lipödeemi tõttu võidelnud ülekaaluga terve oma elu. Kui ta oli väike tüdruk, kuhjasid vanemad ta Barbie-nukkudega üle, lootes, et see motiveerib tüdrukut kaalust alla võtma. Kahjuks oli Kaylal terviseprobleemide tõttu uskumatult raske seda teha.