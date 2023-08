KEEGI EI AIDANUD ⟩ Tartus jäid autot lükanud vanamemm ja kipsis käega mees abitusse olukorda

Ühismeediagrupis «Märgatud Tartus» ilmus nukratooniline, aga õnneliku lõpuga postitus, kus märgati väga hädas olevat vanapaari. Kurvaks tegi loo see, et appi ei kiirustanud mitte keegi! Ja selline olukord kestis südantlõhestavalt pikka aega.

Postitaja väljendas oma nördimust, et nii suure liiklusega kohas ei leidnud keegi endas empaatiat vanapaarile appi minna.

Üks hooliv hing

Õnneks leidus jupp aega hiljem siiski abistaja. Ta jätkas: «Väga kurb, et te olete nii mugavad või laisad, et vanapaari abistama ei läinud. Uhkusega saan öelda, et minu mees ei ole üks teiesugustest.»