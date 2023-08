Seoses meeste ja salatsemistega on nii häid, kui halbu uudiseid. Halb külg on see, et mehed luiskavad neile naistele, keda armastavad. Hea uudis on selle juures see, et nad ei tee seda selleks, et kallimale haiget teha vaid on ebakindlad, ei oska probleemi lahendada või püüavad teid kaitsta.