Pooled Tinderi kasutajad ei otsigi kohtingukaaslast: paremale-vasakule sirvitakse palju isekamal põhjusel

Annela Mets asutas MeetnFly, et kutsuda liituma inimesi, kes tõesti soovivad suhet ning on vabad ja valmis tutvuma kellegi erilisega. «Mul on rõõm tõdeda, et 99 protsenti meie küsitluses osalenutest vastas, et nad on suhteks valmis — see annab Sulle kindlustunde, et MeetnFly kasutajad tõepoolest soovivad enda elu kellegagi jagada. Olgu see siis kooselu, abielu või olla suhtes, aga elada eraldi — need on juba iga inimese isiklikud valikud,» ütles Mets.