FOTOD ⟩ Pamela Anderson loobus täielikult meigist ja näitab loomulikku ilu

56-aastane Pammy ütles värskes intervjuus, et otsus kanda vähe või üldse mitte meiki, oli vabastav, lõbus ja veidi mässumeelne. «Sellepärast, et ma märkasin, et kõik need inimesed teevad tugevat meiki ja see on mulle omane teha risti vastupidi sellele, mida kõik teevad.»

Ta jätkas: «Ma arvan, et me kõik hakkame vanemaks saades veidi naljakad välja nägema. Ja ma naeran enda üle, kui peeglisse vaatan. Ma ütlen: «vau, see on tõesti... mis minuga toimub?» See on teekond. Kuid ma tunnen end hästi. Olen heas kohas.»

Näitleja otsustas meikimisele käega lüüa, kui tema meigikunstnik Alexis Vogel suri rinnavähki. «Ta oli parim. Ja sellest ajast peale olen ma tundnud, et ilma Alexiseta on mul lihtsalt parem meiki mitte kanda,» ütles ta.