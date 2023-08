Moedisainer põrutab: see on suurim viga ja maitsetus, mida pruudid oma pulmapäeval teevad

Moedisainer ja lugematute pulmakleitide looja Andriana Mitchell Horvaatiast nimetas The Sunile enimlevinud viga pruutide välimuses, mis oli halva maitse poolest silmapaistev.

Nii ütles spetsialist, et enim riivab silma, kui pruudid kleidi alla tossud või tennised jalga panevad. Tema arvates muutuvad tüdrukud nende kingade tõttu kummaliseks ja näevad täiesti mitteelegantsed välja.

Kuna jooksujaltsid valitakse eelkõige nende jalasõbralikkuse ja mugavuse pärast, soovitas Mitchell sellega seoses valida hoopis mugavad madalad väikese kontsaga kingad. «Tee kingi ostes nutikas, moodne ja jalasõbralik valik ja kanna need kodus enne suurt päeva sisse, et neid pehmendada ja jalgu nendega harjutada. Ärge kandke liiga kõrgeid kontsi, kui te neid tavaliselt ei kanna.» Ta kinnitab, et isegi väike konts muudab rühi kaunimaks, lisab sammule elegantsi ning näeb ka kaunis välja.