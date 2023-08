TÕELINE EESKUJU ⟩ 142 kilo kaotanud fitnessiblogija võitleb raske haiguse ja kaalutõusuga, kuid naine ei murdu

Reed rääkis oma sotsiaalmeedias, et eelmisel aastal diagnoosisid arstid tal kaltsifülaksia ehk harvaesineva ja eluohtliku sündroomi, mille puhul kaltsium ladestub veresoontesse ja blokeerib verevoolu kudedesse. Blogija sõnul põhjustas haigus ebaregulaarseid suuri isusid ja tugevaid kaalukõikumisi. «Mul oli nii valus, et ei tahtnud liikuda ega jaksanud normaalselt süüa. Siis sõingi kõike, mida vaid suutsin, et jõudu taastada ja enesetunnet kosutada,» kirjeldas Reed oma seisundit.