PROOVI JÄRELE ⟩ Juuksed ludus? 3 nippi, et juuksed paistaksid kohevamad

1. Alusta juba duši all

Head juuksed saavad alguse duši all. Josh soovitab kasutada volüümi andvat šampooni, mis samas ei ole liiga tugevatoimeline – kui peanahk on kuiv, võid lopsakatest juustest vaid und näha. Ka palsamit soovitab ta pigem kerget, mis niisutab sügavuti, kuid pole nii raske, et vajutab juuksed peadligi.

2. Ära karda juuksejuurtele tooteid panna

Kui su juuksed vajuvad kergesti peadligi, võid peljata tooteid juurtele kanda, sest ei taha juuksekarva koormata. Joshi sõnul on see suur viga, sest siis ei saa juukseid kujundada täpselt soovituks. Mõistagi pole vaja volüümi andvat mahtu sinna peoga panna, vaid väike kogus ühtlaselt juurtele kanda.

Juuksed peaksid olema niisked, sest läbimärjadele juustele vahu peale kandmine teeb need veelgi ludumaks. (Kui sulle teeb muret hoopis see, et juuksed lähevad liiga krässu, tasub silendav juuksetoode märgadele juustele kanda, et võimalikult palju niiskust kinni hoida.)

3. Lokirullid on sinu sõbrad