Naine kurtis, et tema naaber on vegan, kelle elustiili ja -filosoofiat ta täielikult austab ja aktsepteerib, kuid nüüd avastas ta midagi enda silmis väga kohutavat, millega ei oska toime tulla.

«Mulle meeldib see veganipere ja kui nende tütar River meil mängimas käib, teen heameelega ka talle sobivat toitu. Aga viimati, kui lapsed meie juures mängisid, märkasin õudusega, et tüdruku juuksed kubisevad peatäidest. Mainisin seda tema emale, lootes, et mõlemale lapsele korraga täitõrjet tehes on tulemus kohene, kuid ta saatis mu pikema jututa puu taha. Nimelt on täid elusolendid ja tema neid tapma ei hakka.»