KAS LUBA ON? ⟩ Vanemad peaksid imikutelt enne mähkmevahetust nõusolekut küsima

Deanne tõdes, et imikud ei suuda küll vastata, kuid ütles, et oluline on lapsega sünnist alates kasutada silmsidet, et õpetada talle küsimustele reageerimist.

«Jah, oluline on luua oma kodudes nõusoleku kultuur. Näiteks küsida imikult: «ma vahetan su mähkme ära, kas see on okei?» vastas Deanne. «Loomulikult ei vasta laps sellele «jah, ema, see oleks tore»,» selgitas ta, kuid lisab, et laps annab nõustumisel/mitte nõustumisel mingi reaktsiooni. «Sedasi annate lapsele teada, et tema reaktsioon on oluline.»