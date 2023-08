«Mu mees oli see, kes ei tahtnud lapsi! Mina unistasin neist aastaid...»

Ei olnud harv, et sugulased või sõbrad vihjasid mulle, et ehk oleks aeg ikka pere luua ning erinevates vestlustes prooviti mind veenda, et laste saamine on elu üks imelisemaid kogemusi. Sellistes olukordades manasin näole naeratuse, et samal ajal pisaraid tagasi hoida. Alati kiputi arvama, et see on minu otsus, et meil lapsi pole. Et mina tahan kindlasti karjääri teha ja olen seetõttu pere loomist edasi lükanud. Tõde oli ja on aga, et nad poleks kunagi pidanud mind veenma tulema, vaid oleks pidanud rääkima minema minu mehega.