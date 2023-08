Kuumavereline laulja: «Eesti naised on ühed ilusaimad maailmas!»

Põhjamaist publikut külmaks ei jäta

Põhjamaa inimesed pole kindlasti nii emotsionaalne publik kui Lõuna-Aafrikast pärit lauljad võiksid harjunud olla. See aga ei hirmuta mehi karvavõrdki, sest Vusa sõnul on esinetud ka oluliselt reserveeritumale publikule kui seda on eestlased. «Parim viis publikut kontserti tunnetama saada, on nad muusikasse kaasata. Me ei taha, et publik tunneks end kui pealtvaatajad, vaid kui meie sõbrad.» Just seda Zimbabwest pärit muusikud hästi teha ka oskavad, sest nende valitud repertuaar, koreograafia ja vahetu olek ei jäta külmaks ühtegi kuulajat. Hakuna matata on nende moto – murevaba on ka nende kontsert.