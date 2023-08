GALERII ⟩ Moe Ekstravaganza pani rahva päid pöörama ja ahhetama

Milliste uute ideedega Silueti moeshow üllatas?

Nii mõnegi läbipaistva rõiva kurb saatus on jääda kappi ootama, kuna kandjal napib tema väljakandmiseks kuraasi. Hea idee on siin - kanna seda teiste rõivaste peal. Vembukust lisavad stilistilised trikid - läbipaistvad mustad põlvikud ja efektne kaabu.

Merit Boejikensi look võlub sõgiskuldse toon-toonis gammaga, aga ka detailid on väga kavalasti paika timmitud!

Ühe-õla pleed on igaks olukorraks valmis

Suveõhtud on salakavalad - isegi ilus päev võib ootamatult külmaks keerata. Hea nipp on kohe pleed kaasa haarta, näiteks kanda seda Läti rahvakunsti ainetel ühel õlal nagu sõba. Kui vöö peale sätid ei libise see ka ära. Praktiline ja samas värkse! Mõelda vaid mitmeks otstarbeks selline ülerõivas kõik sobib - kasuta või rannas piknikutekina.