54-aastane vanaema, kes on oma nooruslikkuse säilitamiseks kulutanud ilukirurgiale 150 000 dollarit (üle 137 tuhande euro), väidab, et ta teenib eskorttüdrukuna ühe öö eest kuni 18 000 dollarit (16 468 eurot).

Kahe lapselapse vanaema Sila Star on eskorttüdrukuna töötanud rohkem kui 25 aastat ja naine on selle nimel vaeva näinud, et ta atraktiivne välja näeks. Sila Stari kolm last naise töövalikut aga heaks ei kiida. Hoolimata sellest plaanib kaunitar sellel alal jätkata ja tohutut raha edasi teenida.