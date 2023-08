INTRIGEERIV ⟩ Printsess Catherine peab mehevend Harryga hilisõhtuseid telefonikõnesid

41-aastane Walesi printsess on tundmatu allika sõnul pidanud 38-aastase Harryga hilisõhtuseid telefonikõnesid. CloserOnline sõnul on lahkel ja perekonnast hoolival printsessil oma abikaasa nooremast vennast lihtsalt kahju. «Kate ei taha Harry ellu sekkuda, kuid tahab, et ta teaks, et on palju inimesi, sealhulgas tema ise, kes temast hoolivad ja tahavad, et ta oleks õnnelik.»